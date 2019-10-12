Медики свердловского главка МВД отметили 90-летний юбилей

СЕГОДНЯ 09:08 2019-10-12T09:08:47+03:00

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12 октября исполнилось 90 лет со дня ее образования. Поздравить представителей ведомственной медицины Свердловской области пришли первые лица регионального главка полиции.

- Медико-санитарная часть ГУ МВД по Свердловской области является одним их из самых больших подразделений в России. Люди в белых халатах трудятся не только на подведомственной территории, но и выезжают в длительные служебные командировки наравне с другими сотрудниками ОВД. Самое главное в этой профессии - профилактика и диагностика. Огромное спасибо и за Ваш бесценный и благородный труд– всем, без исключения, начиная от младшего персонала. Хочется пожелать здоровья, благополучия вам и вашим семьям. Особые слова благодарности ветеранам – ими заложены сегодняшние традиции и именно они передали свой имеющийся опыт. Профессиональных успехов в повседневнойжизни ивсего самого хорошего, - обратился к ветеранам начальник главка генерал-майор Александр Мешков.

Как и положено, в солидный юбилей, лучших из лучших представителей МСЧ ГУ МВД по Свердловской области, а таковых было более 50 человек, были поощрены благодарственными письмами, грамотами, почетными знаками и памятными подарками.

ИСТОЧНИК KP.RU