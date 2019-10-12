2019-10-12T09:08:47+03:00
Общество

Медики свердловского главка МВД отметили 90-летний юбилей

Более 50 человек были поощрены благодарственными письмами, грамотами, почетными знаками и памятными подарками
Олег Галимов
Поделиться:
Фото: Валерий ГорелыхФото: Валерий Горелых
Изменить размер текста:

12 октября исполнилось 90 лет со дня ее образования. Поздравить представителей ведомственной медицины Свердловской области пришли первые лица регионального главка полиции.

- Медико-санитарная часть ГУ МВД по Свердловской области является одним их из самых больших подразделений в России. Люди в белых халатах трудятся не только на подведомственной территории, но и выезжают в длительные служебные командировки наравне с другими сотрудниками ОВД. Самое главное в этой профессии - профилактика и диагностика. Огромное спасибо и за Ваш бесценный и благородный труд– всем, без исключения, начиная от младшего персонала. Хочется пожелать здоровья, благополучия вам и вашим семьям. Особые слова благодарности ветеранам – ими заложены сегодняшние традиции и именно они передали свой имеющийся опыт. Профессиональных успехов в повседневнойжизни ивсего самого хорошего, - обратился к ветеранам начальник главка генерал-майор Александр Мешков.

Как и положено, в солидный юбилей, лучших из лучших представителей МСЧ ГУ МВД по Свердловской области, а таковых было более 50 человек, были поощрены благодарственными письмами, грамотами, почетными знаками и памятными подарками.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стали известны подробности исчезновения молодой мамы из Екатеринбурга
«Россия сравняла счет в последнюю минуту»: в Екатеринбурге ничьей закончился отборочный матч молодежных сборных по футболу
Уральцы завоевали «бронзу» на Первенстве мира по тайскому боксу
«Для нашего города обычная история»: в Екатеринбурге на главного редактора крупного СМИ напали с ножом
За четыре дня больше 1400 пешеходов Екатеринбурга нарушили ПДД
Уральская таможня подарила детям три тысячи маленьких «Ferrary»
«Девушки трудолюбивее»: в конкурсе «Мистер Фитнес» победил специалист по женскому фитнесу
Предлагали 40 тысяч: под суд отправили двух уральцев, которые пытались подкупить начальника ГИБДД
«Произошло явно что-то не то»: на Урале уже неделю ищут молодого парня со шрамом на шее
Свердловский губернатор объяснил, почему жителям Екатеринбурга нужно сделать выбор
«Должно быть комфортно всем»: Куйвашев успокоил екатеринбуржцев перед опросом по храму
С понедельника на Эльмаше снова будут ходить трамваи
С понедельника по Макаровскому мосту снова пойдут трамваи
Порядок декларирования доходов депутатов сельских поселений будет упрощен
Проработают еще 15 лет: в Екатеринбург едут новые вагоны метро
«Вся тряслась от холода»: в Екатеринбурге волонтеры спасли из канализации замерзшую кошку
Путешествие «в прошлое» можно будет совершить на детской железной дороге в Екатеринбурге в честь Дня рождения СвЖД
«Татуировка ВДВ на правой руке»: под Екатеринбургом уже неделю ищут молодого парня
Счастливая и зубастая: под Екатеринбургом ищут черную лисичку
В Нижнем Тагиле художники разрисовали многоэтажку в стиле осени
Уральский лесопарк оштрафовали на 2,4 миллиона рублей за бетонные сваи в земле
Красивая грудь и накаченная попа: главная красавица Росгвардии вошла в топ-5 красоток Урала по фитнес-бикини
Как оформить дом на земельном участке, предназначенном для ведения садоводства
Под Екатеринбургом элитный внедорожник врезался в школьный автобус, в котором были дети