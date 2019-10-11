2019-10-11T19:56:07+03:00
Спорт

«Россия сравняла счет в последнюю минуту»: в Екатеринбурге ничьей закончился отборочный матч молодежных сборных по футболу

Наши спортсмены играли сегодня с поляками
Алина СУРИНА
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Фото: Российский футбольный союзФото: Российский футбольный союз
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В Екатеринбурге ничьей закончился отборочный матч молодежных сборных по футболу. Наши спортсмены сегодня играли с поляками на стадионе «Екатеринбург-Арена». Итоговый счет - 2:2. Это был матч третьего тура отборочного турнира чемпионата Европы-2021. Наши футболисты сумели уйти от поражения на последней минуте игры благодаря голу Магомеда-Шапи Сулейманова.

Второй гол в составе сборной России забил Даниил Уткин. У поляков отличился Патрик Клималя. Еще один гол на счету защитника российской сборной Игоря Дивеева. Правда, мяч он отправил в собственные ворота.

Сборная России сейчас на втором месте в своей группе. После трех игр они набрали пять очков. Следующий матч россияне проведут 15 октября на выезде. Их соперником станет команда Эстонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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