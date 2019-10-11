Уральцы завоевали «бронзу» на Первенстве мира по тайскому боксу

СЕГОДНЯ 19:42 2019-10-11T19:42:17+03:00

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Спортсмены из Нижнего Тагила завоевали «бронзу» на Первенстве мира по тайскому боксу. Соревнования проходили Турции в городе Алания. Сборная России заняла первое место в командном зачете.

- Нижний Тагил представляли воспитанники МБУ «СШ «Старт»» Максим Юсупов - категория «старшие юноши», вес 67 кг и Ваге Мнацаканян - категория «юноши», вес 48 кг. Оба спортсмена взяли «бронзу», - рассказали в администрации Нижнего Тагила.

Всего сборная России завоевала 66 медалей, 28 из них - золотые. Среди 88 участников сборной России, четверо - спортсмены из Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU