«Для нашего города обычная история»: в Екатеринбурге на главного редактора крупного СМИ напали с ножом

СЕГОДНЯ 18:56 2019-10-11T18:56:45+03:00

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В Екатеринбурге на главного редактора крупного СМИ Александра Кириллова напали с ножом. Инцидент произошел сегодня вечером возле магазина на Советской в Пионерском районе. К счастью Александр не пострадал.

- Сколько психов в городе. Со словами «Пропади оно все пропадом» какой-то черт пытался ткнуть меня ножиком у магазина. Уронил его, пока куртку осматривал он и убег. Искать в темноту не рискнул, - написал Александр Кириллов на своей странице в Facebook.

С профессиональной деятельностью, журналист, происшествие не связывает. В разговоре с «КП-Екатеринбург» сказал, что для Екатеринбурга это обычная история. Александр считает, что нападение скорее связано с осенними обострениями у неуравновешенных людей.

ИСТОЧНИК KP.RU