«Для нашего города обычная история»: в Екатеринбурге на главного редактора крупного СМИ напали с ножом
В Екатеринбурге на главного редактора крупного СМИ Александра Кириллова напали с ножом. Инцидент произошел сегодня вечером возле магазина на Советской в Пионерском районе. К счастью Александр не пострадал.
- Сколько психов в городе. Со словами «Пропади оно все пропадом» какой-то черт пытался ткнуть меня ножиком у магазина. Уронил его, пока куртку осматривал он и убег. Искать в темноту не рискнул, - написал Александр Кириллов на своей странице в Facebook.
С профессиональной деятельностью, журналист, происшествие не связывает. В разговоре с «КП-Екатеринбург» сказал, что для Екатеринбурга это обычная история. Александр считает, что нападение скорее связано с осенними обострениями у неуравновешенных людей.
ИСТОЧНИК KP.RU