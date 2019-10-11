2019-10-11T16:39:22+03:00
Общество

Двух уральцев осудят за попытку дать взятку начальнику ГИБДД

Мужчины предлагали сотруднику автоинспекции 40 тысяч рублей
Алина СУРИНА
Поделиться:
После того, как начальник местного ГИБДД отказался взять деньги, полиция задержала обоих мужчинПосле того, как начальник местного ГИБДД отказался взять деньги, полиция задержала обоих мужчинФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Двух уральцев осудят за попытку дать взятку начальнику ГИБДД. Мужчины из села Байкалово предлагали сотруднику автоинспекции 40 тысяч рублей. В начале сентября в прошлом году один из них ехал со своей женой на машине, когда их остановили сотрудники ГИБДД. Женщина отказалась проходить тест на алкоголь. Инспектор написал об этом в протоколе.

- В последующие дни супруг указанной гражданки, не желая, чтобы его жена была привлечена к административной ответственности решил с помощью посредника дать взятку начальнику отдела ГИБДД, дабы он аннулировал все составленные в отношении женщины документы. Обратившись к своему знакомому, мужчина попросил его передать начальнику отдела ГИБДД взятку в размере 40 тысяч рублей. На эту просьбу посредник согласился, - рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

После того, как начальник местного ГИБДД отказался взять деньги, полиция задержала обоих мужчин. Сейчас одного из них будут судить за дачу взятки, а второго за посредничество во взяточничестве.

Добавим, с начала 2019 года в Свердловской области зарегистрировано более 50 фактов, когда сотрудники полиции отказались от незаконных денежных вознаграждений. Все они приняли меры для привлечения к ответственности людей, пытавшихся их подкупить при исполнении служебных обязанностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уральская таможня подарила детям три тысячи маленьких «Ferrary»
ВТБ запустил оплату проезда на турникетах в метро картами UnionPay
Предлагали 40 тысяч: под суд отправили двух уральцев, которые пытались подкупить начальника ГИБДД
«Произошло явно что-то не то»: на Урале уже неделю ищут молодого парня со шрамом на шее
Свердловский губернатор объяснил, почему жителям Екатеринбурга нужно сделать выбор
«Должно быть комфортно всем»: Куйвашев успокоил екатеринбуржцев перед опросом по храму
С понедельника на Эльмаше снова будут ходить трамваи
С понедельника по Макаровскому мосту снова пойдут трамваи
Порядок декларирования доходов депутатов сельских поселений будет упрощен
Проработают еще 15 лет: в Екатеринбург едут новые вагоны метро
«Вся тряслась от холода»: в Екатеринбурге волонтеры спасли из канализации замерзшую кошку
Путешествие «в прошлое» можно будет совершить на детской железной дороге в Екатеринбурге в честь Дня рождения СвЖД
«Татуировка ВДВ на правой руке»: под Екатеринбургом уже неделю ищут молодого парня
Счастливая и зубастая: под Екатеринбургом ищут черную лисичку
В Нижнем Тагиле художники разрисовали многоэтажку в стиле осени
Уральский лесопарк оштрафовали на 2,4 миллиона рублей за бетонные сваи в земле
Красивая грудь и накаченная попа: главная красавица Росгвардии вошла в топ-5 красоток Урала по фитнес-бикини
Как оформить дом на земельном участке, предназначенном для ведения садоводства
Под Екатеринбургом элитный внедорожник врезался в школьный автобус, в котором были дети