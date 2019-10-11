СЕГОДНЯ 16:25 2019-10-11T16:39:22+03:00

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Двух уральцев осудят за попытку дать взятку начальнику ГИБДД. Мужчины из села Байкалово предлагали сотруднику автоинспекции 40 тысяч рублей. В начале сентября в прошлом году один из них ехал со своей женой на машине, когда их остановили сотрудники ГИБДД. Женщина отказалась проходить тест на алкоголь. Инспектор написал об этом в протоколе.

- В последующие дни супруг указанной гражданки, не желая, чтобы его жена была привлечена к административной ответственности решил с помощью посредника дать взятку начальнику отдела ГИБДД, дабы он аннулировал все составленные в отношении женщины документы. Обратившись к своему знакомому, мужчина попросил его передать начальнику отдела ГИБДД взятку в размере 40 тысяч рублей. На эту просьбу посредник согласился, - рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

После того, как начальник местного ГИБДД отказался взять деньги, полиция задержала обоих мужчин. Сейчас одного из них будут судить за дачу взятки, а второго за посредничество во взяточничестве.

Добавим, с начала 2019 года в Свердловской области зарегистрировано более 50 фактов, когда сотрудники полиции отказались от незаконных денежных вознаграждений. Все они приняли меры для привлечения к ответственности людей, пытавшихся их подкупить при исполнении служебных обязанностей.

ИСТОЧНИК KP.RU