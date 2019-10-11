2019-10-11T15:54:53+03:00
Экономика

ВТБ запустил оплату проезда на турникетах в метро картами UnionPay

ВТБ начал прием банковских карт на турникетах бесконтактной оплаты в Московском метрополитене
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В начале 2020 года сервис будет доступен всем владельцам карт платежной системы UnionPayВ начале 2020 года сервис будет доступен всем владельцам карт платежной системы UnionPay
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ВТБ начал прием банковских карт платежной системы UnionPay на турникетах бесконтактной оплаты в Московском метрополитене. В настоящий момент такая возможность доступна более чем на 150 станциях Московского метрополитена и МЦК. С начала 2020 года проект будет масштабирован на все станции.

Помимо банковских карт к оплате будут принимать и мобильные приложения, к которым они подключены. Проект по внедрению платежной системы UnionPay проводится в тестовом режиме с марта 2019 года. В настоящее время на турникеты метрополитена устанавливается обновленное программное обеспечение, которое ускоряет обработку платежей и считывает карты новой платежной системы.

В начале 2020 года сервис будет доступен всем владельцам карт платежной системы UnionPay. Они смогут использовать любые инструменты оплаты на всех станциях, оснащенных технологией бесконтактной оплаты проезда.

«ВТБ завершил модернизацию турникетов Московского метрополитена, обеспечив их оборудованием для приема банковских карт, в мае этого года. С того момента ежедневное количество проходов в метро по банковским картам увеличилось в 10 раз – в сентябре оно достигло 6 млн. В рамках стратегии банка мы развиваем клиентоориентированный подход, поэтому рады возможности сотрудничества с UnionPay. Уверен, благодаря нашему взаимодействию, оплата с помощью бесконтактной технологии станет еще более востребованной», — отметил Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ.

«Ежедневно по будням мы перевозим порядка 9 млн пассажиров. При таком пассажиропотоке важна каждая деталь: мы стремимся улучшить клиентский опыт и избежать избыточных временных затрат в каждой точке касания. Разнообразие и удобство билетных решений — одно из ключевых направлений в развитии пассажирских сервисов», — рассказал Роман Латыпов, первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе.

«Благодаря реализации инициативы «Один пояс, один путь» UnionPay ускоряет развитие сервиса мобильных платежей в России. В дальнейшем мы планируем продвигать платежные продукты UnionPay-такие как мобильное приложение, чтобы упростить процессы оплаты россиянам и стимулировать локализацию бизнеса в России», — сказал Шао Фуцзюнь, председатель совета директоров China UnionPay.

ИСТОЧНИК KP.RU

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