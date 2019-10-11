Предлагали 40 тысяч: под суд отправили двух уральцев, которые пытались подкупить начальника ГИБДД

СЕГОДНЯ 14:56 2019-10-11T14:57:15+03:00

На Урале отправили под суд двух мужчин, которые пытались подкупить начальника ГИБДД Фото: Алексей БУЛАТОВ

Молодой человек с помощью 40 тысяч пытался освободить свою супругу от административной ответственности

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На Урале под суд отправили двух жителей поселка Байкалово. Их обвиняют в попытке подкупить начальника ГИБДД. Инцидент произошел в сентябре прошлого года, когда сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль под управлением супруги обвиняемого.

- Женщина отказалась от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, что инспектор ДПС и отразил в протоколе, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.

И тогда, в последующие дни, мужчина, не желая, чтобы его жена была привлечена к административной ответственности, решил через посредника подкупить начальника ГИБДД. Взамен он требовал аннулировать все обвинения на супругу.

Сумма взятки составила 40 тысяч рублей – и посредник согласился ее передать. Вот только его задержали с поличным сотрудники оперативных служб МВД, а затем и самого «взяткодателя».

- Представитель МВД из подразделения ДПС не пошел на сделку с совестью и принял для себя единственно верное решение – действовать по закону, - подытожил Горелых. – Итогом и стало задержание нарушителей.

ИСТОЧНИК KP.RU