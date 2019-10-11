Предлагали 40 тысяч: под суд отправили двух уральцев, которые пытались подкупить начальника ГИБДД
На Урале под суд отправили двух жителей поселка Байкалово. Их обвиняют в попытке подкупить начальника ГИБДД. Инцидент произошел в сентябре прошлого года, когда сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль под управлением супруги обвиняемого.
- Женщина отказалась от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, что инспектор ДПС и отразил в протоколе, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.
И тогда, в последующие дни, мужчина, не желая, чтобы его жена была привлечена к административной ответственности, решил через посредника подкупить начальника ГИБДД. Взамен он требовал аннулировать все обвинения на супругу.
Сумма взятки составила 40 тысяч рублей – и посредник согласился ее передать. Вот только его задержали с поличным сотрудники оперативных служб МВД, а затем и самого «взяткодателя».
- Представитель МВД из подразделения ДПС не пошел на сделку с совестью и принял для себя единственно верное решение – действовать по закону, - подытожил Горелых. – Итогом и стало задержание нарушителей.
ИСТОЧНИК KP.RU