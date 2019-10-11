«Произошло явно что-то не то»: на Урале уже неделю ищут молодого парня со шрамом на шее

СЕГОДНЯ 14:38 2019-10-11T14:43:30+03:00

Он должен был поехать к родственникам в Томск, но перестал выходить на связь

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В Нижнем Тагиле уже неделю ищут 21-летнего Первышина Дмитрия Дмитриевича. Он вышел из дома еще 5 октября – и больше его никто не видел. О пропаже сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

- 3-го или 4-го октября юноша связывался с семьей и обещал, что скоро приедет в гости. После этого перестал выходить на связь, - рассказывают волонтеры.

Молодой человек жил в Нижнем Тагиле один, сам он прописан в Томской области, где живут его мать и сестра. На Урал Дмитрий приехал пару месяцев назад на заработки – работал он в Екатеринбурге, в строительной фирме своего друга.

Фото: родственники пропавшего

- Мы сейчас подключили на поиски ПСО «Прорыв» и «Скорпион». Парень молодой – там явно что-то не то. Характеристики у него прекрасные, родственники говорят, что он очень ответственный, всегда был на связи с матерью и сестрой, - добавили в «Лиза Алерт».

Особые приметы: шрам с правой стороны шеи.

Приметы: крепкое телосложение, рост 187 сантиметров, темно-русые короткие волосы и карие глаза.

Если вы где-то могли видеть Дмитрия или знаете, где он может быть, сообщите об этом по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU