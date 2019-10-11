2019-10-11T14:13:01+03:00
Общество

«Должно быть комфортно всем»: Куйвашев успокоил екатеринбуржцев перед опросом по храму

Он призвал всех неравнодушных принять участие в голосовании
Мария Трапезникова
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Куйвашев успокоил екатеринбуржцев перед опросом по строительству храмаКуйвашев успокоил екатеринбуржцев перед опросом по строительству храмаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев написал обращение к горожанам на своей странице в Instagram, где призывает их не переживать перед предстоящим опросом по строительству храма Святой Екатерины. Напомним, что он пройдет уже в это воскресенье, 13 октября.

- История со строительством храма многому нас научила. Главный урок, который мы все усвоили: нужно всегда уметь обо всем спокойно договариваться. Рад, что конфликт остался позади, - рассказал Куйвашев.

Губернатор отметил, что твердо убежден – такие важные вопросы должны обсуждаться публично, чтобы каждый мог высказать свое мнение.

- Поэтому я предлагаю всем неравнодушным жителям Екатеринбурга принять участие в опросе, чтобы каждый был услышан, - добавил он.

Он отметил, что опрос будет считаться состоявшимся, только если в нем примут участие как минимум 11 тысяч человек.

- В Екатеринбурге должно быть комфортно всем: и верующим, которые так долго ждали восстановления храма, и тем, кто так отчаянно боролся за сохранение любимого сквера.

Голосование пройдет на 51 площадке и в семи администрациях Екатеринбурга. На большинстве их них будет вестись видеонаблюдение, как утверждают организаторы, «для чистоты голосования». На опрос заготовлено 100 тысяч бюллетеней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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