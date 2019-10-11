2019-10-11T13:57:29+03:00
Общество

С понедельника на Эльмаше снова будут ходить трамваи

Речь идет о перекрытом перекрестке Фронтовых Бригад – Старых Большевиков
Мария Трапезникова
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На Эльмаше снова пускают пять трамваев, которые раньше меняли свой маршрут из-за демонтажа подземного перехода на Фронтовых Бригад - Старых БольшевиковНа Эльмаше снова пускают пять трамваев, которые раньше меняли свой маршрут из-за демонтажа подземного перехода на Фронтовых Бригад - Старых БольшевиковФото: Алексей БУЛАТОВ
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Со следующего понедельника, 14 октября, пять отмененных трамваев снова будут ходить по улицам Фронтовых Бригад и Старых Большевиков – от станции «Педагогический институт» до станции «Эльмаш». Об этом рассказали в Горнтрансе.

Напомним, что трамваи №2, 7, 14, 16 и 25 временно меняли свой маршрут из-за демонтажа аварийного перехода на перекрестке этих улиц.

Кстати, сегодня мы писали о том, что с понедельника, 14 октября, трамваи пустят, наконец, и по Макаровскому мосту. Но пока что только в одну сторону - от Гражданской до Московской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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