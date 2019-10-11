С понедельника на Эльмаше снова будут ходить трамваи
Речь идет о перекрытом перекрестке Фронтовых Бригад – Старых Большевиков
На Эльмаше снова пускают пять трамваев, которые раньше меняли свой маршрут из-за демонтажа подземного перехода на Фронтовых Бригад - Старых БольшевиковФото: Алексей БУЛАТОВ
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Со следующего понедельника, 14 октября, пять отмененных трамваев снова будут ходить по улицам Фронтовых Бригад и Старых Большевиков – от станции «Педагогический институт» до станции «Эльмаш». Об этом рассказали в Горнтрансе.
Напомним, что трамваи №2, 7, 14, 16 и 25 временно меняли свой маршрут из-за демонтажа аварийного перехода на перекрестке этих улиц.
Кстати, сегодня мы писали о том, что с понедельника, 14 октября, трамваи пустят, наконец, и по Макаровскому мосту. Но пока что только в одну сторону - от Гражданской до Московской.
ИСТОЧНИК KP.RU