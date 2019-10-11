С понедельника по Макаровскому мосту снова пойдут трамваи

СЕГОДНЯ 13:44 2019-10-11T13:44:45+03:00

Трамваи по Макаровскому мосту будут ходить с понедельника Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пока что они будут ходить в одном направлении – от Гражданской до Московской

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По Макаровскому мосту с понедельника, 14 октября, снова будут ходить трамваи. Движение организуют по однопутному участку от Гражданской до Московской. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

- На пути выйдут четыре трамвая: №3, 5, 7 и 23, - уточнили там.

Ниже мы публикуем полный маршрут каждого из трамваев.

Маршрут трамваев. Фото: скриншот с сайта администрации

Напомним, что Макаровский мост несколько раз за лето закрывали на ремонт – там ремонтировали трамвайные пути.

ИСТОЧНИК KP.RU