С понедельника по Макаровскому мосту снова пойдут трамваи
Пока что они будут ходить в одном направлении – от Гражданской до Московской
Трамваи по Макаровскому мосту будут ходить с понедельникаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
По Макаровскому мосту с понедельника, 14 октября, снова будут ходить трамваи. Движение организуют по однопутному участку от Гражданской до Московской. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
- На пути выйдут четыре трамвая: №3, 5, 7 и 23, - уточнили там.
Ниже мы публикуем полный маршрут каждого из трамваев.
Маршрут трамваев. Фото: скриншот с сайта администрации
Напомним, что Макаровский мост несколько раз за лето закрывали на ремонт – там ремонтировали трамвайные пути.
ИСТОЧНИК KP.RU