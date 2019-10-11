2019-10-11T13:04:42+03:00
Общество

Порядок декларирования доходов депутатов сельских поселений будет упрощен

Введение альтернативных мер позволит гражданам продолжить осуществлять депутатские полномочия в представительном органе
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Законопроект будет рассмотрен в ходе осенней сессии 2019 годаЗаконопроект будет рассмотрен в ходе осенней сессии 2019 года
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Законопроекты об упрощении порядка декларирования доходов депутатов сельских поселений, поддержанные в мае 2019 года депутатами Законодательного Собрания Свердловской области, приняты Государственной Думой РФ в трех чтениях и вступили в силу. Как отметила председатель свердловского парламента Людмила Бабушкина, теперь областным депутатам необходимо привести в соответствие региональное законодательство.

«До 90 процентов депутатов представительных органов местного самоуправления работают на непостоянной основе, и неумышленно допускают незначительные ошибки в предоставлении сведений о доходах. До принятия на федеральном уровне и вступления в силу изменений в федеральные законы «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и «О противодействии коррупции» единственной мерой являлось лишение мандата. Введение альтернативных мер позволит гражданам, имеющим значительный опыт, высокую квалификацию, продолжить осуществлять депутатские полномочия в представительном органе», – подчеркнула председатель Законодательного Собрания.

Людмила Бабушкина отметила, что закон № 228-ФЗ от 26.07.2019 «О внесении изменений в статью 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 13 Федерального закона «О противодействии коррупции» дополняет ранее действовавшие нормы положением, упрощающим порядок декларирования доходов депутатов сельских поселений.

Сельские депутаты, осуществляющие свои полномочия на непостоянной основе, будут предоставлять сведения о своих доходах в случае совершения в течение отчетного года сделок на сумму, превышающую общий доход депутата и членов его семьи за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

Расширен перечень мер ответственности в случаях, когда депутат представительного органа или выборное должностное лицо местного самоуправления предоставили недостоверные сведения о доходах с несущественным искажением. К таким лицам может быть применено предупреждение, освобождение от должности в представительном органе муниципального образования без прекращения депутатских полномочий.

Законопроект, приводящий свердловское законодательство в соответствие с федеральным, подготовлен и внесен в Законодательное Собрание депутатами Владимиром Никитиным, Виктором Шептием и Владимиром Анисимовым. Он будет рассмотрен в ходе осенней сессии 2019 года.

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