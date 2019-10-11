Проработают еще 15 лет: в Екатеринбург едут новые вагоны метро
В Екатеринбург едут новые, отремонтированные вагоны метро из Санкт-Петербурга. Об этом рассказал директор Екатеринбургского метрополитена Андрей Панаиотиди и отметил, что в столицу Урала они прибудут уже через несколько дней – к выходным.
- Все составы модернизированы, поскольку в 2020 году у них заканчивается срок эксплуатации. По этому случаю был заключен контракт, и вот, первые три состава по этому контракту возвращаются в Екатеринбург, - объяснил Панаиотиди.
Все они должны будут выйти на линию в течение месяца после приемки, ориентировочно в середине ноября. Отметим, что срок службы новых вагонов продлевается еще на 15 лет, до 2035 года.
ИСТОЧНИК KP.RU