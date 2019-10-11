2019-10-11T13:04:19+03:00
Общество

Проработают еще 15 лет: в Екатеринбург едут новые вагоны метро

В работу их должны пустить уже в эти выходные
Мария Трапезникова
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В Екатеринбург везут отремонтированные вагоны метро, которые пустят в работу уже в ближайшие несколько днейВ Екатеринбург везут отремонтированные вагоны метро, которые пустят в работу уже в ближайшие несколько днейФото: Галина Соловьева
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В Екатеринбург едут новые, отремонтированные вагоны метро из Санкт-Петербурга. Об этом рассказал директор Екатеринбургского метрополитена Андрей Панаиотиди и отметил, что в столицу Урала они прибудут уже через несколько дней – к выходным.

- Все составы модернизированы, поскольку в 2020 году у них заканчивается срок эксплуатации. По этому случаю был заключен контракт, и вот, первые три состава по этому контракту возвращаются в Екатеринбург, - объяснил Панаиотиди.

Все они должны будут выйти на линию в течение месяца после приемки, ориентировочно в середине ноября. Отметим, что срок службы новых вагонов продлевается еще на 15 лет, до 2035 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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