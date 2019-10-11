«Вся тряслась от холода»: в Екатеринбурге волонтеры спасли из канализации замерзшую кошку

СЕГОДНЯ 12:39 2019-10-11T12:41:26+03:00

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В Екатеринбурге вчера, 10 октября, поздно вечером зооспасатели спасли из канализации замерзшую кошку. Вытаскивать ее пришлось специальной удочкой, но получилось это сделать не сразу.

- Кошка несколько раз скрывалась из вида, уходя в горизонтальный канал, по которому протекал ручеек, - вспоминает Владимир Зенков.

Кошка сидела на самом дне канализации. Фото: сообщество "Зооспас"

Дрожащую, замерзшую кошку вытащили и посадили в переноску. Она вся тряслась от холода. После осмотра в ветклинике ее передали местной жительнице Ирине, которая и обнаружила ее.

Кстати, сегодня мы рассказывали, что в Березовском потерялась ручная черная лисичка по кличку Юка. Ее искали всю ночь, но пока не нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU