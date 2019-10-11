Путешествие «в прошлое» можно будет совершить на детской железной дороге в Екатеринбурге в честь Дня рождения СвЖД

СЕГОДНЯ 12:18 2019-10-11T12:18:11+03:00

Пассажиры смогут совершить поездку по малой магистрали в ретро-вагоне в компании с героями произведений Антона Павловича Чехова

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14 октября 2019 года Свердловская железная дорога отмечает День рождения – 141 год. В честь праздника в воскресенье 13 октября в Екатеринбурге на детской железной дороге (ДЖД) в ЦПКиО им. Маяковского будет организована историко-литературная реконструкция «Чехов на колесах».

Пассажиры смогут совершить поездку по малой магистрали в ретро-вагоне в компании с героями произведений Антона Павловича Чехова. Интерактивная программа позволит всем желающим окунуться в атмосферу железных дорог важного и интересного периода их развития – конца XIX – начала XX века.

В основу сценария вошли два десятка рассказов великого русского писателя, который много путешествовал. Среди них «Человек в футляре», «Холодной воды!» и «В вагоне», а также тексты из записных книжек. Сотрудники «Музея маленьких историй» скрупулезно воссоздали костюмы и образы пассажиров 1898 – 1903 годов, а железнодорожники подготовили исторический вагон, позволяющий передать стилистику и настроение эпохи.

Напомним, 14 октября (1 октября по старому стилю) 1878 года было открыто регулярное движение поездов на участке Пермь – Камасино (сейчас станция Чусовская) – Нижний Тагил – Екатеринбург. Эта дата считается Днем рождения Свердловской железной дороги. В 80-х годах XIX века была построена ветка Екатеринбург – Тюмень. Ее объединили с Горнозаводской дорогой в одну магистраль, получившую название Уральская железная дорога. В 90-х было закончено строительство ветки от Екатеринбурга до Челябинска: она соединила Уральскую железную дорогу с Транссибирской магистралью. Именно эта эпоха – расцвета железнодорожного строительства – будет воссоздана на детской железной дороге накануне Дня рождения СвЖД.

Рейсы с театрализованным представлением «Чехов на колесах» стартуют от вокзала станции Екатеринбург-Детский в 14:12, 14:44 и 15:16 по местному времени. Билеты можно приобрести в кассе на вокзале малой магистрали.