2019-10-11T12:03:38+03:00
Общество

«Татуировка ВДВ на правой руке»: под Екатеринбургом уже неделю ищут молодого парня

Утром 4-го октября он вышел из дома и до сих пор не вернулся
Мария Трапезникова
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Молодого человека ищут уже неделю. Фото: поисково-спасательный отряд "Прорыв"Молодого человека ищут уже неделю. Фото: поисково-спасательный отряд "Прорыв"
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В Березовском идут поиски 23-летнего Голубева Сергея Владимировича. Молодой человек пропал еще 4-го октября, утром он вышел из дома, и больше его никто не видел. О пропаже сына сообщила его мама и отметила, что раньше юноша никогда не уходил так надолго из дома.

- Мы сейчас очень плотно работаем на территории Березовского, к поискам подключена полиция, - рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «Прорыв».

Особые приметы: на тыльной стороне правой руки татуировка «ВДВ».

Приметы: плотное телосложение, рост 170-176 сантиметров, светло-русые волосы и серо-голубые глаза.

На момент пропажи был одет в костюм песочного цвета и белые кроссовки.

Если вы где-то могли видеть Голубева Сергея или знаете, где он может находиться, волонтеры просят сообщить по телефонам: 8 (900) 044-02-20 (Наталья) или 8 (900) 203-66-62 (Мария).

ИСТОЧНИК KP.RU

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