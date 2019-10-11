2019-10-11T10:25:10+03:00
Общество

Уральский лесопарк оштрафовали на 2,4 миллиона рублей за бетонные сваи в земле

«Шувакиш» является особо охраняемой зоной, поэтому никакие посторонние вмешательства там не разрешены
Мария Трапезникова
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Администрацию Шувакишского парка оштрафовали на 2,4 миллиона рублей из-за того, что они испортили почву бетонными сваямиАдминистрацию Шувакишского парка оштрафовали на 2,4 миллиона рублей из-за того, что они испортили почву бетонными сваямиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Шувакишский лесопарк «Парк Победы» оштрафовали на 2,4 миллиона рублей за бетон в земле. К таким методам пришлось прибегнуть из-за того, что территория является особо охраняемой зоной и включена в перечень лесных парков Свердловской области.

- По условиям договора организация парка обязана была особенно бережно относится к земельным участкам, но вместо этого бурила скважины в земле, заливала туда бетон и возводила фундаменты из бетонных свай, - рассказали в пресс-службе Облсуда. – При этом снимался и уничтожался верхний слой почвы. Никаких разрешений у них на это не было.

Повреждения почты составили 717,16 «квадратов». Администрации лесопарка выписали штраф в размере 300 тысяч рублей, ущерб оценили в 2,4 миллиона рублей. Тогда прокуратура потребовала изменить решение и назначить администрации парка штраф, равный полной стоимости ущерба. То есть, 2,4 миллиона, плюс еще 20 тысяч госпошлины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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