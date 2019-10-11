Как оформить дом на земельном участке, предназначенном для ведения садоводства

СЕГОДНЯ 09:42 2019-10-11T09:42:31+03:00

Постройки на садовом участке должны соответствовать требованиям Градостроительного кодекса РФ, согласно которому объекты индивидуального жилищного строительства на садовых участках должны быть отдельно стоящими зданиями, состоять не более чем из трех надземных этажей и иметь высоту не более 20 метров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Кадастровый учет и регистрация прав на садовые и жилые дома, расположенные на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства, могут быть проведены на основании технического плана и правоустанавливающего документа на земельный участок, на котором расположен такой объект.

При этом не требуются уведомления о планируемом строительстве (реконструкции) жилого или садового дома и об окончании их строительства. При этом, правоустанавливающий документ на участок необходимо представить лишь в случае отсутствия в ЕГРН сведений о праве заявителя на данный участок.

- Важно, что упрощенный порядок оформления прав не распространяется на объекты индивидуального жилищного строительства, созданные на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, в границах населенного пункта. На правообладателей таких земельных участков, если строительство или реконструкция жилого дома на участке начато до 4 августа 2018 года без получения разрешения на строительство, распространяются положения федерального закона, - отметила помощник прокурора Орджоникидзевского района Анастасия Пьянкова.

ИСТОЧНИК KP.RU