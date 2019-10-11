Как оформить дом на земельном участке, предназначенном для ведения садоводства
Кадастровый учет и регистрация прав на садовые и жилые дома, расположенные на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства, могут быть проведены на основании технического плана и правоустанавливающего документа на земельный участок, на котором расположен такой объект.
При этом не требуются уведомления о планируемом строительстве (реконструкции) жилого или садового дома и об окончании их строительства. При этом, правоустанавливающий документ на участок необходимо представить лишь в случае отсутствия в ЕГРН сведений о праве заявителя на данный участок.
- Важно, что упрощенный порядок оформления прав не распространяется на объекты индивидуального жилищного строительства, созданные на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, в границах населенного пункта. На правообладателей таких земельных участков, если строительство или реконструкция жилого дома на участке начато до 4 августа 2018 года без получения разрешения на строительство, распространяются положения федерального закона, - отметила помощник прокурора Орджоникидзевского района Анастасия Пьянкова.
ИСТОЧНИК KP.RU