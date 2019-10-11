2019-10-11T09:12:24+03:00
Общество

Куйвашев отчитался перед президентом о старте подготовки к Универсиаде-2023

Заседание проходило накануне в Нижнем Новгороде
Мария Трапезникова
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Евгений Куйвашев отчитался о подготовке к Универсиаде-2023Евгений Куйвашев отчитался о подготовке к Универсиаде-2023Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с Президентом РФ Владимиром Путиным и доложил ему о подготовке к Универсиаде, которая пройдет в столице Урала в 2023 году. Заседание проходило в Нижнем Новгороде.

- Целесообразно создавать школьные и студенческие спортклубы, встраивать их в систему соревнований. В целом соревнования, которые проходят в России, должны охватывать все возрасты и все группы здоровья, включать и национальные, и олимпийские виды спорта, - отметил глава государства.

Губернатор Куйвашев заметил, что в последнее время Урал вырвался вперед по проведению спортивных мероприятий. Недавно, например, в Екатеринбурге проходил чемпионат мира по боксу, а в 2022 году Свердловская область заявилась на проведение чемпионата мира по баскетболу среди женщин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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