«С небес охраняет»: детский хор Екатеринбурга записал песню о городе Святой Екатерины

СЕГОДНЯ 08:02 2019-10-11T08:02:52+03:00

Споры о площадке под строительство храма идут уже несколько месяцев

Изменить размер текста: A A

Детский архиерейский хоровой ансамбль «ОКТОИХ» написал песню о храме и городе Святой Екатерины. И даже снял на нее клип, в съемках которого поучаствовали как сами ребята, так и обычные прохожие. В качестве музыкального сопровождения звучит фортепиано, а картинкой выступают панорамы города.

Хористы поют о том, что имя Святой Екатерины навсегда останется в связке со столицей Урала, а сама она «с небес охраняет город родной».

Текст песни написала поэтесса Татьяна Горкунова, лауреат Всероссийский премии имени Д. Н. Мамина-Сибиряка. Музыку – дирижер-хормейстер капеллы Юлия Андронова.

Напомним, что несколько дней назад песню о храме Святой Екатерины. Ее написал православный активист Александр Гавриленко, отметив, что это «не пропаганда и не агитация».

Детский хор записал песню о городе Святой Екатерины.Видео: сообщество "Храм Святой Екатерины"

ИСТОЧНИК KP.RU