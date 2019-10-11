Не могут попасть в больницу: СКР проверяет рассыпавшийся в уральском поселке мост

СЕГОДНЯ 07:30 2019-10-11T07:32:06+03:00

Из-за этого местные жители не могут добраться до школ, больниц и магазинов

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Помните мост в поселке Филькино, который несколько раз смывало водой – и затем его несколько раз восстанавливали? Не так давно в уральском поселке Луч, что в Сысертском ГО, произошла похожая картина – там обрушился единственный мост, который соединяет местных жителей со школами, больницами и магазинами. Этим делом занялись в Следственном комитете.

- Следственными органами СКР организовано проведение доследственной проверки по сообщению о необеспечении жителей поселка, - сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

В ходе проверки планируется опросить лиц администрации, которые ответственны за это, и изучить всю документацию.

ИСТОЧНИК KP.RU