2019-10-11T06:49:54+03:00
Происшествия

На место выехали три пожарных бригады: на Урале в многоэтажке вспыхнула квартира

К счастью, никто не пострадал
Мария Трапезникова
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В Нижнем Тагиле в многоэтажке вспыхнула квартираВ Нижнем Тагиле в многоэтажке вспыхнула квартираФото: Алексей БУЛАТОВ
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Накануне вечером в Нижнем Тагиле в одной из многоэтажек на четвертом этаже вспыхнула квартира. Диспетчеры зафиксировали вызов в 22:21, на место выехали 10 спасателей на трех спецмашинах.

- На площади в один квадратный метр полностью выгорело домашнее имущество в одной из комнат, - уточнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

По данным МЧС в пожаре никто не пострадал. Огонь потушили уже через 10 минут, в 22:32, а в 22:53 закончили проливку и разбор сгоревших конструкций.

Напомним, что вчера мы рассказывали об еще одном крупном пожаре, который случился на Эльмаше. Вот только этот случай закончился намного хуже – в сгоревшей квартире погиб маленький ребенок. Еще два малыша сейчас в больнице в тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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