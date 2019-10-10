Горб и несвязная речь: в Екатеринбурге больше трех месяцев ищут бабушку
В Екатеринбурге больше трех месяцев ищут бабушку. 86-летняя пенсионерка ушла из дома второго июля около девяти утра. С просьбой помочь в поисках Афонасьевой Анастасии Афонасьевной обратился в поисковый отряд «Лиза Алерт» ее сын. Сейчас волонтерам требуется помощь в поиске бабушки.
- Так как времени прошло много и именно прочес, автономные задачи - неэффективны. Поэтому у нас статус «инфопоиск»- максимальное наполнение информационного пространства и надежда, что найдутся свидетели, - рассказали в поисковом отряде.
Приметы:
Рост: 150 см.
Телосложение: нормальное
Цвет глаз: серые
Волосы: седые
Особые приметы: горб и несвязная речь
Была одета: черная кофта, черные брюки, черные ботинки
Телефон инфорга поискового отряда: Екатерина +7 996 182 52 03
ИСТОЧНИК KP.RU