Горб и несвязная речь: в Екатеринбурге больше трех месяцев ищут бабушку

СЕГОДНЯ 20:14 2019-10-10T20:14:15+03:00

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В Екатеринбурге больше трех месяцев ищут бабушку. 86-летняя пенсионерка ушла из дома второго июля около девяти утра. С просьбой помочь в поисках Афонасьевой Анастасии Афонасьевной обратился в поисковый отряд «Лиза Алерт» ее сын. Сейчас волонтерам требуется помощь в поиске бабушки.

- Так как времени прошло много и именно прочес, автономные задачи - неэффективны. Поэтому у нас статус «инфопоиск»- максимальное наполнение информационного пространства и надежда, что найдутся свидетели, - рассказали в поисковом отряде.

Приметы:

Рост: 150 см.

Телосложение: нормальное

Цвет глаз: серые

Волосы: седые

Особые приметы: горб и несвязная речь

Была одета: черная кофта, черные брюки, черные ботинки

Телефон инфорга поискового отряда: Екатерина +7 996 182 52 03

ИСТОЧНИК KP.RU