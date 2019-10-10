2019-10-10T19:30:02+03:00
Общество

Сборная Польши, ранее приземлившаяся в Челябинске из-за закрытия Кольцово, долетела до Екатеринбурга

Футболисты завтра встретятся с командой России
Алина СУРИНА
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Фото: Аэропорт Кольцово в InstagramФото: Аэропорт Кольцово в Instagram
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Сборная Польши, ранее приземлившаяся в Челябинске из-за закрытия Кольцово, долетела до Екатеринбурга. В другом городе им пришлось сесть из-за аварийной посадки военного самолета АН-12.

Об этом написали в Instagram представители аэропорта. Молодежная сборная по футболу завтра встретится с командой России в отборочном матче чемпионата Европы 2021 года.

- Друзья, молодежная сборная Польши по футболу, пусть и с приключениями, долетела до Екатеринбурга! Завтра польские футболисты встретятся с командой России в отборочном матче чемпионата Европы 2021 года. Мы рады польским гостям, но желаем победы нашей сборной, - написано в Instagram аэропорта Кольцово.

Напомним, что матч между молодежными командами России и Польши пройдет 11 октября, на стадионе «Екатеринбург-арена».

ИСТОЧНИК KP.RU

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