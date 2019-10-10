«Зажал и потащил в кусты»: в Екатеринбурге на девушку напал неизвестный молодой человек

СЕГОДНЯ 18:45 2019-10-10T18:45:19+03:00

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В Екатеринбурге на девушку напал неизвестный молодой человек. Злоумышленника ищет полиция. Вчера около 12 ночи екатеринбурженка шла со стороны улицы Самолётной в сторону улицы Крестинского. Перейдя ж/д пути она подошла к мосту, который ведёт через объездную. Там ее поджидал молодой человек. Он попросил у девушки закурить, а когда она отказала стал преграждать ей путь.

- Возле моста стоял молодой парень лет 18-20 среднего телосложения, примерно 170-175 ростом, в темной одежде и шапке. Он преградил мне путь, начал меня зажимать руками, я стала кричать. В руке был телефон, когда она оказалась позади его, я его разблокировала пальцем и смогла записать голосовое сообщение своему другу. В нем были мои вопли и крики. Дальше он потащил меня в кусты под мост. По пути облапал и постоянно говорил «тише, тише». Я пыталась отбиться руками и ногами, звала на помощь, но никого рядом не было. Я пятилась спиной, а он тащил меня, я споткнулась. Когда он дотащил, он положил меня на землю и стал лезть. Он пытался засунуть свой язык в мой рот. Когда у него это получилось, я очень сильно укусила его за язык, - рассказала пострадавшая девушка.

После этого злоумышленник отпрянул, но потом стал бить девушку и пытаться вырвать у нее телефон. Когда ему не удалось забрать смартфон, он схватил рюкзак пострадавшей и убежал. В нем находились все документы девушки. Ей удалось убежать и вызвать полицию.

- По данному факту следственным отделом полиции возбуждено и расследуется уголовное дело, возбужденное по части 1 статьи 161 УК РФ. Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности и местонахождения подозреваемого, - прокомментировали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Если вы знаете личность либо местонахождение разыскиваемого просьба сообщить в полицию по тел 356-42-12 либо 02

ИСТОЧНИК KP.RU