В онкодиспансере Свердловской области впервые удалили опухоль через дыхательные пути

СЕГОДНЯ 17:29 2019-10-10T18:09:11+03:00

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В онкодиспансере Свердловской области впервые удалили 12 миллиметровую опухоль бронха через дыхательные пути. Уникальную операцию за 40 минут провели пять специалистов. Ее сложность заключалась в том, что у пациента были проблемы с дыханием.

-Из-за особенностей трахеи у пациента имелось нарушение дыхания. Обширная операция могла усугубить эту ситуацию. Совместно с заведующим торакальным отделением было принято решение выполнить вмешательство, которое раньше в регионе не применялось - пояснил руководитель эндоскопической службы онкодиспансера Евгений Десятов.

По словам специалистов, для операции использовали специальный прибор - ригидный бронхоскоп. Он обеспечил вентиляцию легких и стабильный оперативный доступ к опухоли через естественные дыхательные пути - гортань и трахею пациента.

Добавим, что в ближайшее время в областной онкодиспацер поступит специальное оборудование. Оно позволит значительно улучшить диагностику раннего рака пищевода, желудка и толстой кишки пациентам Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU