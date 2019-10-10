2019-10-10T17:12:41+03:00
Общество

В Екатеринбурге после ремонта открыли Детскую городскую поликлинику № 13

Все специалисты теперь находятся в одном здании
Алина СУРИНА
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Фото: администрация ЕкатеринбургаФото: администрация Екатеринбурга
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В Екатеринбурге после ремонта открыли Детскую городскую поликлинику № 13. Все специалисты теперь находятся в одном здании. В составе поликлиники - Городской центр спортивной медицины, Центр здоровья и Клиника дружественной молодёжи. Раньше все они находились в разных районах Екатеринбурга.

- Капитальный ремонт проводился за счёт бюджетных средств города. Детскому медицинскому учреждению необходимо было сделать перепланировку, полностью отремонтировать помещения, заменить коммуникации, приобрести и установить новую современную мебель, - рассказал заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов.

Фото: администрация Екатеринбурга

Фото: администрация Екатеринбурга

В скором времени в отремонтированные помещения переедет и детский травматологический пункт. Он будет находиться на первом этаже. Специально для маленьких пациентов здесь установили современный безопасный цифровой рентген-аппарат.

На втором этаже находятся дневной стационар и отделение реабилитации. Спортивные врачи и узкие специалисты будут принимать пациентов на третьем этаже. Также там будет находиться детский городской центр здоровья и клиника дружественной молодежи. Четвертый этаж пока находится на ремонте.

Фото: администрация Екатеринбурга

Фото: администрация Екатеринбурга

Новое отделение расположено в здании на Буторина, 10. После разрезания красной ленты, поликлиника сразу начала принимать своих первых пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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