2019-10-10T16:36:42+03:00
Общество

Екатеринбуржца, сбившего насмерть школьницу в Каменске-Уральском отправили в колонию на семь лет

Пьяный мужчина, чтобы избежать наказания, предлагал очевидцам деньги
Алина СУРИНА
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После отказа очевидцев взять деньги, мужчина сел обратно за руль и попытался скрыться с места ДТППосле отказа очевидцев взять деньги, мужчина сел обратно за руль и попытался скрыться с места ДТП
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Екатеринбуржца, сбившего насмерть школьницу в Каменске-Уральском отправили в колонию на семь лет. Пьяный мужчина, чтобы избежать наказания, предлагал очевидцам деньги. Десятиклассница шла в гости по селу Монастырка, когда на нее налетел не справившийся с управлением автомобиля Иван Дегтярев. Трагедия произошла 30 июня.

- Дегтярев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем «Форд Фокус». При движении по улице Комиссаров он выехал на обочину полосы встречного движения, где допустил наезд на несовершеннолетнюю местную жительницу, 2002 года рождения. От полученных в результате ДТП травм несовершеннолетняя девочка скончалась на месте происшествия, - рассказала в прокуратуре Свердловской области.

После отказа очевидцев взять деньги, Иван Дегтярев сел обратно за руль и попытался скрыться с места ДТП. Но ему это не удалось - сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя. Кроме наказания в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, екатеринбуржец лишен права управления транспортным средством на 3 года и должен выплатить потерпевшей стороне 2 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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