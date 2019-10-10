В Екатеринбурге студенты обратились к мэру с просьбой защитить их

СЕГОДНЯ 16:30 2019-10-10T16:32:57+03:00

Руководство вуза не реагирует на их жалобы

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Гибель студентки на площадке возле Уральского государственного университета на проспекте Космонавтов, 26 в Екатеринбурге неделю назад наделала много шума в студенческой среде.

Учащиеся вуза обеспокоены собственной безопасностью. Дело в том, что от троллейбусной остановки «Третий километр» и станции метро «Машиностроителей» к вузу ведет темная аллея, рядом с которой и погибла девушка.

Аллея никак не освещена и пустынна, но другого пути к университету со стороны метрополитена и остановки общественного транспорта не предусмотрено. Здесь регулярно происходят грабежи – место подходящее. После октябрьской трагедии студенты, по их словам, написали на имя ректора вуза Светланы Минюровой обращение с просьбой отреагировать на вопрос безопасности людей и заняться освещением этого места. Документ подписали сотни учащихся УрГПУ.

Чтобы попасть в вуз, нужно пройти опасные 300 метров. Фото: Яндекс.Карты

Но прошла уже неделя, а никакой реакции со стороны вуза пока нет. В итоге студенты создали петицию, обращенную к мэру Екатеринбурга Александру Высокинского. Молодежь попросила главу города помочь защитить их.

- Петиция адресована лично мэру Екатеринбурга с просьбой обеспечить территорию студенческого городка и прилегающего к нему парка ночным освещением, - говорится в тексте петиции.

ИСТОЧНИК KP.RU