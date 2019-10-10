Вадим Самойлов представляет в Екатеринбурге новую концертную программу

СЕГОДНЯ 16:27 2019-10-10T16:28:21+03:00

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Вадим Самойлов – основатель и лидер легендарной рок-группы «Агата Кристи», на песнях которой выросло не одно поколение слушателей. Группа выпустила 10 номерных альбомов, десятки песен с которых стали всенародными хитами. «Агата Кристи» просуществовала более 20 лет. В 2010 году творческие пути братьев Самойловых разошлись. В настоящее время Вадим продолжил проект «Агата Кристи», выпустив сингл «Где-то между» приуроченный к 30-летию основания группы.

Концерт состоится 16 октября на сцене Дворца молодёжи

- В 2018 году исполнилось 30 лет со дня основания легендарной группы «Агата Кристи». Я благодарю от всей души поклонников, которые до сих пор, сквозь все годы, несут любовь к этой музыке, и посвящаю грядущие концерты 30-летию группы. К этому юбилею я выпустил композицию «Где-то между» на музыку Александра Козлова, скоро появятся и другие. Всех приглашаю на концерты — отметим юбилей группы ее старыми хитами и, конечно, новыми песнями, – прокомментировал предстоящий концерт основатель и лидер «Агаты Кристи».

Вадим Самойлов с новой концертной программой «Агата Кристи. XXX» выступит 16 октября на сцене Дворца молодёжи. Начало в 19-00.

ИСТОЧНИК KP.RU