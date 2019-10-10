После эвакуации аварийно севшего самолета, аэропорт Кольцово возобновил работу

СЕГОДНЯ 16:14 2019-10-10T16:16:52+03:00

Аэропорт не работал больше четырех часов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Было задержано прибытие и отправление 40 рейсов

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После эвакуации аварийно севшего самолета, аэропорт Кольцово в Екатеринбурге возобновил работу. Было задержано прибытие и отправление 40 рейсов. Три рейса были отменены. Аэропорт не работал больше четырех часов. Воздушные суда отправлялись на запасные аэродромы в Тюмень, Пермь и Челябинск.

- Экстренные службы аэропорта оперативно отреагировали на нештатную ситуацию. После совершения процессуальных действий, была произведена буксировка воздушного судна с взлетно-посадочной полосы. В настоящее время взлетно-посадочные операции осуществляются без ограничений.

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ИСТОЧНИК KP.RU