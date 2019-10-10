Самолет, севший на «брюхо» в Кольцово, отбуксировали на военный аэродром
Военный самолет, который аварийно сел в Кольцово сегодня утром, отбуксировали. Семь часов потребовалось, чтобы убрать Ан-12 со взлетно-посадочной полосы. К воздушному судну подцепили трос, и грузовик утащил его на военный аэродром, передает корреспондент «Комсомольской правды» - Екатеринбург» с места событий.
Отметим, в данный момент сотни пассажиров находятся в зале ожидания, их рейсы перенесли на несколько часов. Как рассказывают очевидцы, находящиеся в воздушной гавани, всех накормили сухим пайком. Однако пока не сообщают, когда они улетят.
Напомню, сегодня, в 11 часов в Кольцово сел на «брюхо» военный самолет Ан-12, который летел из Челябинска. Воздушное судно приземлилось без шасси и загорелось после посадки. На борту находились 17 человек (6 членов экипажа и 11 пассажиров). Никто не пострадал.
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ИСТОЧНИК KP.RU