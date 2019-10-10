2019-10-10T16:17:47+03:00
Экономика

FitchRatings изменило прогноз по рейтингам Альфа-Банка со «Стабильного» на «Позитивный»

Агентство высоко оценило доступ банка к крупнейшим заемщикам и вкладчикам, а также стабильность финансовых показателей
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Прогноз также отражает ожидания агентства, что рейтинг банка может быть повышен до ВВВ- в ближайшие 1-2 годаПрогноз также отражает ожидания агентства, что рейтинг банка может быть повышен до ВВВ- в ближайшие 1-2 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Международное рейтинговое агентство FitchRatings подтвердило кредитные рейтинги «Альфа-Банка» на уровне «BB+»: долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах и изменило прогноз по ним со «Стабильного» на «Позитивный».

По мнению рейтингового агентства, «Альфа-Банк» обладает высоким уровнем внутренней кредитоспособности, одним из самых высоких на российском рынке среди частных банков. Агентство FitchRatings отмечает устойчивое высокое качество активов Банка, достаточную ликвидность, сильный профиль фондирования, формирующийся за счет высокой доли средств до востребования (42% от общего объема обязательств), что дает очень высокий уровень стабильности финансирования и низкий уровень затрат. Стоимость фондирования «Альфа-Банка» составляет 4,3 %, что чуть выше, чем у государственных и иностранных банков. Агентство также высоко оценивает доступ «Альфа-Банка» к крупнейшим российским заемщикам и вкладчикам, а также стабильность финансовых показателей в последние годы.

«Позитивный» прогноз отражает ожидания агентства, что рейтинг банка может быть повышен до ВВВ- в ближайшие 1-2 года в соответствии с недавним улучшением российской операционной среды. Данное рейтинговое действие будет зависеть от удовлетворительных показателей розничного кредитования, умеренных темпов роста кредитного портфеля, а также объема получаемых доходов, достаточных для поддержания роста и уровня достаточности капитала на текущем уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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