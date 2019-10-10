Экс-мэр Екатеринбурга поддержал одну из площадок под строительство храма

СЕГОДНЯ 15:29 2019-10-10T16:05:29+03:00

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Российский сенатор и экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий рассказал, какую площадку лично он видит приоритетной для строительства храма Святой Екатерины.

Политик отметил, что не намерен навязывать кому-либо свое мнение, но все-таки сказал, какое место ему нравится больше.

- Есть площадка, где потенциальный инвестор готов отдать ее под застройку, более того, построить за свой счет. Это фактор, несомненно, положительный. Счастье, что есть люди, готовые весьма дорогостоящий объект сделать за свой счет, - рассказал бывший мэр Екатеринбурга.

В то же время опрос, по мнению Аркадия Михайловича, это правильное решение вопроса с площадкой под застройку. Поэтому политик надеется, что это станет доброй традицией.

Опрос пройдет в ближайшее воскресенье, 13 октября. Во всех районах уральской столицы будут открыты пункты для голосования. Полный список можно посмотреть здесь.

В бюллетени представлено два варианта: территория Приборостроительного завода и набережная реки Исеть за Макаровским мостом.

ИСТОЧНИК KP.RU