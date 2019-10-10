2019-10-10T16:05:29+03:00
Общество

Экс-мэр Екатеринбурга поддержал одну из площадок под строительство храма

«Это фактор, несомненно, положительный»
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Фото: скрин с видео презентации проекта храма Святой ЕкатериныФото: скрин с видео презентации проекта храма Святой Екатерины
Изменить размер текста:

Российский сенатор и экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий рассказал, какую площадку лично он видит приоритетной для строительства храма Святой Екатерины.

Политик отметил, что не намерен навязывать кому-либо свое мнение, но все-таки сказал, какое место ему нравится больше.

- Есть площадка, где потенциальный инвестор готов отдать ее под застройку, более того, построить за свой счет. Это фактор, несомненно, положительный. Счастье, что есть люди, готовые весьма дорогостоящий объект сделать за свой счет, - рассказал бывший мэр Екатеринбурга.

В то же время опрос, по мнению Аркадия Михайловича, это правильное решение вопроса с площадкой под застройку. Поэтому политик надеется, что это станет доброй традицией.

Опрос пройдет в ближайшее воскресенье, 13 октября. Во всех районах уральской столицы будут открыты пункты для голосования. Полный список можно посмотреть здесь.

В бюллетени представлено два варианта: территория Приборостроительного завода и набережная реки Исеть за Макаровским мостом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Екатеринбуржца, сбившего насмерть школьницу в Каменске-Уральском отправили в колонию на семь лет
В Екатеринбурге студенты обратились к мэру с просьбой защитить их
Вадим Самойлов представляет в Екатеринбурге новую концертную программу
После эвакуации аварийно севшего самолета, аэропорт Кольцово возобновил работу
Самолет, севший на «брюхо» в Кольцово, отбуксировали на военный аэродром
FitchRatings изменило прогноз по рейтингам Альфа-Банка со «Стабильного» на «Позитивный»
УБРиР запустил предновогоднюю акцию для владельцев бизнес-карт
Сборная Польши приземлилась в Челябинске из-за экстренной посадки военного самолета в Кольцово
Артисты группы Smokie не могут вылететь на концерт в Екатеринбург из-за задержанных рейсов в Кольцово
Три призывника из Екатеринбурга вместо армии ушли работать почтальонами
В Екатеринбурге художник установил зебру на оживленной дороге
Розничный бизнес УБРиР перешел на работу по agile-методам
«Точка притяжения»: Екатеринбург вошел в топ-10 самых перспективных городов РФ по версии Forbes
Екатеринбуржец победил на международной олимпиаде по программированию
Мобильный оператор Tele2 подводит итоги программы стажировки для студентов российских вузов - Tele2 Praktik
«Приоритеты сменились»: Аркадий Чернецкий объяснил, почему станция метро «Бажовская» не нужна Екатеринбургу
Пассажиры, чьи рейсы задержали из-за аварийно севшего самолета в Кольцово, устроили бодрые танцы
Уральца, задолжавшего больше миллиона по алиментам, отправили в тюрьму
«Группа ЛСР» заключила первую сделку с использованием эскроу-счета
Источник: пилот севшего на «брюхо» Ан-12 забыл выпустить шасси
За неделю до аварийной посадки Ан-12 в Кольцово прошли учения по эвакуации
Прямой дополнительный поезд свяжет Екатеринбург и Казань в ноябрьские праздники
В Кольцово из-за экстренной посадки военного самолета задерживаются десятки рейсов
Из-за севшего на «брюхо» в Кольцово самолета уральцев отправляют в Челябинск, Пермь и Тюмень