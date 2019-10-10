2019-10-10T16:07:05+03:00
Экономика

УБРиР запустил предновогоднюю акцию для владельцев бизнес-карт

Уральский банк реконструкции и развития обновил категории кешбэка по бизнес-картам для предпринимателей
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Выплаты кэшбэка на карту будут происходить ежемесячноВыплаты кэшбэка на карту будут происходить ежемесячно
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Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) обновил категории кешбэка по бизнес-картам для предпринимателей. Акция продлится до 31 декабря 2019 года.

Впереди зимние праздники, уже сейчас владельцы бизнес-карт могут начать к ним готовиться и собрать подарок «под ключ» своим коллегам и партнерам, получив при этом приятный бонус в виде кэшбэка.

Клиенты УБРиР получат возврат 5 % средств за покупки по бизнес-карте изделий из стекла, кожгалантереи, часов, ювелирных изделий, фото- и видеоаппаратуры, музыкальных инструментов, покупки в кондитерских магазинах и оптовые закупки драгоценных камней и металлов. Кроме того, 1%-ный кешбэк будет начислен за покупки бытовой техники, косметики, открыток и сувениров, электроприборов и электрооборудования, а также за оплату товаров в магазинах игрушек, меховой одежды и в алкогольных магазинах.

Выплаты кешбэка на карту будут происходить ежемесячно, ограничение по сумме составляет 15 тыс. рублей в месяц.

Как отмечает директор по развитию корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина, возврат с покупок - приятный бонус для клиентов, однако это не единственное преимущество корпоративной карты.

«Для всех нас расплачиваться картой становится само собой разумеющимся - это просто и удобно. Почему бы не привнести это удобство в бизнес? Все расходы по карте собственник может отслеживать в интернет-банке, и бухгалтеру будет намного проще свести отчетность и рассчитать налогооблагаемую базу. Индивидуальные предприниматели могут использовать ее как карту физического лица без ограничений и лимитов при безналичных операциях»,- прокомментировала она.

Во время выпуска карты можно подключить услугу страхования и возместить ущерб до 50 тыс. рублей с наступлением страхового случая. Заказать корпоративную карту можно через интернет-банк либо оставив заявку на сайте банка.

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