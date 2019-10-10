Сборная Польши приземлилась в Челябинске из-за экстренной посадки военного самолета в Кольцово
Молодежная сборная Польши по футболу, которая должна была сегодня прилететь в Екатеринбург, чтобы подготовиться к матчу с Россией, села в аэропорту Челябинска. Это произошло из-за того, что все прилеты и вылеты из Кольцово приостановлены - днем там аварийно сел военный самолет Ан-12. Сейчас его пытаются эвакуировать с полосы.
Как сообщили в пресс-службе аэропорта Баландино Челябинска, команда находится в самолете, который, не выпуская никого, стоит и ждет отмашки, чтобы вылететь в Екатеринбург.
Напомним, что матч между молодежными командами России и Польши пройдет уже завтра, 11 октября, на стадионе «Екатеринбург-арена».
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ИСТОЧНИК KP.RU