Сборная Польши приземлилась в Челябинске из-за экстренной посадки военного самолета в Кольцово

СЕГОДНЯ 14:47 2019-10-10T16:00:39+03:00

Она летела на матч со сборной России, который пройдет завтра на стадионе «Екатеринбург-арена»

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Молодежная сборная Польши по футболу, которая должна была сегодня прилететь в Екатеринбург, чтобы подготовиться к матчу с Россией, села в аэропорту Челябинска. Это произошло из-за того, что все прилеты и вылеты из Кольцово приостановлены - днем там аварийно сел военный самолет Ан-12. Сейчас его пытаются эвакуировать с полосы.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта Баландино Челябинска, команда находится в самолете, который, не выпуская никого, стоит и ждет отмашки, чтобы вылететь в Екатеринбург.

Напомним, что матч между молодежными командами России и Польши пройдет уже завтра, 11 октября, на стадионе «Екатеринбург-арена».

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ИСТОЧНИК KP.RU