2019-10-10T15:59:27+03:00
Звезды

Артисты группы Smokie не могут вылететь на концерт в Екатеринбург из-за задержанных рейсов в Кольцово

Музыканты должны выступать сегодня, 10 октября, в ККТ «Космос»
Юлия СТАЛИНА
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Пока выступление артистов перенесли на час.Пока выступление артистов перенесли на час.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Концерт группы Smokie в Екатеринбурге под угрозой срыва. Артисты должны выступать сегодня в 19:00, 10 октября, в ККТ «Космос». Однако музыканты до сих пор еще не прилетели в столицу Урала, пока они ждут своего рейса в аэропорту Шереметьево. Причиной задержки самолета стало ЧП, которое произошло сегодня днем. В Екатеринбурге село на «брюхо» военное судно, и, пока его убирали со взлетно-посадочной полосы, другие рейсы перенесли.

Информацию о задержке концерта группы Smokie подтвердили организаторы.

- Сейчас аэропорт Кольцово уже должны открыть. Мы в ближайшее время собираемся сделать оценку. Возможно, мы концерт сегодня проведем, хоть и с задержкой на час или полтора. Группа готова к этому. - Мы уже проинформировали зрителей два часа назад, разослали СМС, что концерт начнется в 20:00. Ждем информацию и будем решать дальше, - сказал Илья Белов, организатор концерта.

Напомним, сегодня в Кольцово в 11:12 аварийно сел на «брюхо» военный самолет Ан-12, который летел из Челябинска. Воздушное судно приземлилось без шасси и загорелось после посадки. На борту находились 17 человек (6 членов экипажа и 11 пассажиров). Никто не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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