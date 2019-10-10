2019-10-10T15:56:53+03:00
Общество

Три призывника из Екатеринбурга вместо армии ушли работать почтальонами

У них все как на обычно: оплачиваемый отпуск, зарплата и обучение
Мария Трапезникова
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Три призывника Екатеринбурга вместо армии решили почти работать почтальонамиТри призывника Екатеринбурга вместо армии решили почти работать почтальонамиФото: Алексей БУЛАТОВ
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С этой недели в Екатеринбурге стартовала призывная кампания. По планам, из области на службу должны отправиться больше 900 будущих солдат. Однако трое из них решили вместо армии пойти работать на почту. Так, новых сотрудников встретят в отделениях Ирбита, Каменска-Уральского и Ревды.

И это не просто пожелание молодых людей - «Почта России» участвует в таком своеобразном «обменном проекте» еще с 2008 года. Ежегодно сюда приходят по 2-3 призывника.

- Службу они будут проходить в должности почтальонов в течение 21 месяца, - рассказали в пресс-службе «Почты России». - На всем протяжении работы им выплачивается полная зарплата по занимаемой должности, а также предоставляются отпуска и оплачиваемые больничные и организуется необходимое обучение.

В течение первой недели молодых людей обучат навыкам почтальона: правилам почтовой связи, навыкам сортировки писем и схеме прохождения маршрута доставки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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