Розничный бизнес УБРиР перешел на работу по agile-методам

СЕГОДНЯ 14:07 2019-10-10T15:53:47+03:00

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Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) перешел на горизонтальную структуру управления розничным бизнесом, отличительной особенностью которой являются самоорганизующиеся команды и отсутствие вертикального управления. В основе развития розничных продуктов УБРиР теперь лежат agile-методы, предполагающие отказ от бюрократии и долгосрочного планирования в пользу общения «лицом к лицу» и скорости изменений.

Сейчас над пятью ключевыми продуктами для частных клиентов (ипотека, кредиты, кредитные карты, транзакционный бизнес, пассивы) работают почти 100 человек. Все они объединены в команды, состоящие из экспертов различных направлений. Каждую команду возглавляет владелец продукта (product owner). Интеграция функций позволяет организовать быстрый и слаженный процесс от создания продукта до вывода его на рынок. Команды обладают следующими свойствами: самоорганизация, кросс-функциональность и автономность. Важно отметить, что у каждой команды есть право на ошибку.

По словам директора департамента розничного бизнеса УБРиР Вадима Белопольского, владелец продукта, или продуктолог - это человек, который понимает, какие именно финансовые продукты и услуги сейчас необходимы клиентам, и при этом он нацелен на омниканальность - дать пользователям возможность получать любые финансовые решения там, где им будет удобнее - в оффлайн- или онлайн-каналах. Основными задачами владельцев продуктов и продуктовых команд являются запуск новых функций и услуг, оптимизация существующих сервисов и тарифов, ведение всех проектов от стадии разработки инициативы до тестирования продукта, управление P&L продукта.

«В условиях стремительно меняющегося рынка и борьбы за свою аудиторию любой компании необходимо ускорить процесс вывода на рынок продуктов, представляющих ценность для клиента. Не менее важно перейти от традиционной функциональной модели бизнеса к гибкой и цифровой, - подчеркнул директор департамента розничного бизнеса УБРиР Вадим Белопольский. - С появлением продуктовых команд в банке начали развиваться межфункциональные коммуникации: для проработки инициатив продуктологи взаимодействуют с аналитиками, разработчиками, юристами, службой безопасности и другими подразделениями».

«Реализовать стратегию довольного клиента, в основе которой - развитие цифровых технологий, повышение качества сервиса и создание конкурентоспособных продуктов, было бы невозможно без изменения внутренней структуры управления, - отметил президент УБРиР Антон Соловьев. - Появление команд позволит укрепить межфункциональное взаимодействие внутри банка. Мы видим в этом возможность для увеличения скорости создания продуктов и сделаем все для того, чтобы команды успешно функционировали и повышали эффективность банка».