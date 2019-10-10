2019-10-10T13:45:58+03:00
Общество

«Точка притяжения»: Екатеринбург вошел в топ-10 самых перспективных городов РФ по версии Forbes

Журнал оценивал города по их достижениям в урбанистике, культуре и по качеству жизни
Мария Трапезникова
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Екатеринбург вошел в десятку самых перспективных городов РоссииЕкатеринбург вошел в десятку самых перспективных городов РоссииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Журнал Forbes составил традиционный рейтинг 10-ти самых перспективных городов России, которые за последние 10 лет совершили самый заметный скачок в урбанистике, культуре и качестве жизни. Наш город оказался на четвертом месте после Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Казани.

- Последние года сильно изменили наше восприятие Екатеринбурга, - признались авторы рейтинга.

Главной культурной особенностью столицы Урала Forbes считает Уральскую индустриальную биеннале, которая в этом году отметила юбилей – 10 лет. И именно благодаря ей произошел редевелопмент гостиницы «Исеть».

Среди отличительных музеев города журнал выделил Ельцин Центр, назвав его «точкой притяжения для всей страны». И, кстати, это так и есть – сюда часто заглядывают люди и из других стран.

А вот среди «двигателей архитектуры» Forbes выделил арх-группу «Подельники», которая занимаются реконструкцией «Белой башни» на Уралмаше – одним из самых знакомых достопримечательностей екатеринбургского конструктивизма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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