2019-10-10T13:21:49+03:00
Общество

Екатеринбуржец победил на международной олимпиаде по программированию

Она прошла в Москве 7 октября
Мария Трапезникова
Поделиться:
Ярослав Караваев победил на международной олимпиаде в Москве. Фото: yar.slav в InstagramЯрослав Караваев победил на международной олимпиаде в Москве. Фото: yar.slav в Instagram
Изменить размер текста:

Выпускник ГРППУ из Екатеринбурга Ярослав Караваев победил на международной олимпиаде по программированию «IT-Планета 2018/19» в номинации «3D-моделирование». Она прошла 7 октября в Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС», сообщают ngzt.ru.

- Участие в финальном этапе соревнований приняли больше 300 студентов и молодых дипломированных специалистов, показавших лучшие результаты в ходе отборочных испытаний, - рассказали в пресс-службе НИТУ. – Финалисты были из ВУЗов России, Армении, Беларуси, Казахстана и Украины.

Его номинация - 3D-моделирование. Фото: НИТУ

Его номинация - 3D-моделирование. Фото: НИТУ

Проректор по учебной работе НИТУ Вадим Петров отметил, что все победители олимпиады смогут получить дополнительные баллы при поступлении в их магистратуру. Всего в олимпиаде было 14 номинаций, среди которых была спецкатегория «Неограниченные возможности». Она разрабатывает программные решения для людей с инвалидностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
УБРиР запустил предновогоднюю акцию для владельцев бизнес-карт
Сборная Польши приземлилась в Челябинске из-за экстренной посадки военного самолета в Кольцово
Артисты группы Smokie не могут вылететь на концерт в Екатеринбург из-за задержанных рейсов в Кольцово
Три призывника из Екатеринбурга вместо армии ушли работать почтальонами
В Екатеринбурге художник установил «зебру» на оживленной дороге
Розничный бизнес УБРиР перешел на работу по agile-методам
«Точка притяжения»: Екатеринбург вошел в топ-10 самых перспективных городов РФ по версии Forbes
Мобильный оператор Tele2 подводит итоги программы стажировки для студентов российских вузов – Tele2 Praktik
«Приоритеты сменились»: Аркадий Чернецкий объяснил, почему станция метро «Бажовская» не нужна Екатеринбургу
Пассажиры, чьи рейсы задержали из-за аварийно севшего самолета в Кольцово, устроили бодрые танцы
Уральца, задолжавшего больше миллиона по алиментам, отправили в тюрьму
«Группа ЛСР» заключила первую сделку с использованием эскроу-счета
Источник: пилот «севшего на брюхо» АН-12 забыл выпустить шасси
За неделю до аварийной посадки АН-12 в Кольцово прошли учения по эвакуации
Прямой дополнительный поезд свяжет Екатеринбург и Казань в ноябрьские праздники
В Кольцово из-за экстренной посадки военного самолета задерживаются десятки рейсов
Из-за севшего на «брюхо» в Кольцово самолета уральцев отправляют в Челябинск, Пермь и Тюмень