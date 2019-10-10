Екатеринбуржец победил на международной олимпиаде по программированию

СЕГОДНЯ 13:20 2019-10-10T13:21:49+03:00

Ярослав Караваев победил на международной олимпиаде в Москве. Фото: yar.slav в Instagram

Изменить размер текста: A A

Выпускник ГРППУ из Екатеринбурга Ярослав Караваев победил на международной олимпиаде по программированию «IT-Планета 2018/19» в номинации «3D-моделирование». Она прошла 7 октября в Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС», сообщают ngzt.ru.

- Участие в финальном этапе соревнований приняли больше 300 студентов и молодых дипломированных специалистов, показавших лучшие результаты в ходе отборочных испытаний, - рассказали в пресс-службе НИТУ. – Финалисты были из ВУЗов России, Армении, Беларуси, Казахстана и Украины.

Его номинация - 3D-моделирование. Фото: НИТУ

Проректор по учебной работе НИТУ Вадим Петров отметил, что все победители олимпиады смогут получить дополнительные баллы при поступлении в их магистратуру. Всего в олимпиаде было 14 номинаций, среди которых была спецкатегория «Неограниченные возможности». Она разрабатывает программные решения для людей с инвалидностью.

ИСТОЧНИК KP.RU