Пассажиры, чьи рейсы задержали из-за аварийно севшего самолета в Кольцово, устроили бодрые танцы

СЕГОДНЯ 12:55 2019-10-10T12:58:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Из-за аварийной посадки военного самолета в Кольцово задерживаются десятки рейсов. Люди больше двух часов уже ждут в зоне вылета. Но многие не отчаиваются. Вот, например, несколько пассажирок устроили позитивные танцы прямо в аэропорту.

Оказалось, девушки летят из Благовещенска в Москву с пересадкой в Екатеринбурге. Чтобы не сидеть без дела, красотки решили размяться.

Напомним, ЧП с самолетом случилось сегодня в первой половине дня, 10 октября. У воздушного судна не сработало шасси и оно приземлилось на брюхо. После чего начался небольшой пожар, но его быстро потушили и никто не пострадал. Сейчас самолет пытаются разобрать и увезти с взлетно-посадочной полосы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="854" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/736988" frameborder="0"></iframe> Пассажиры, чей рейс задержали из-за аварийной посадки самолета в Кольцово, устроили танцы.

ИСТОЧНИК KP.RU