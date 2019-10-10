2019-10-10T12:58:18+03:00
Общество

Пассажиры, чьи рейсы задержали из-за аварийно севшего самолета в Кольцово, устроили бодрые танцы

Девушки не стали огорчаться долгому ожиданию и пустились в пляс
Юлия СТАЛИНА
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Из-за аварийной посадки военного самолета в Кольцово задерживаются десятки рейсов. Люди больше двух часов уже ждут в зоне вылета. Но многие не отчаиваются. Вот, например, несколько пассажирок устроили позитивные танцы прямо в аэропорту.

Оказалось, девушки летят из Благовещенска в Москву с пересадкой в Екатеринбурге. Чтобы не сидеть без дела, красотки решили размяться.

Напомним, ЧП с самолетом случилось сегодня в первой половине дня, 10 октября. У воздушного судна не сработало шасси и оно приземлилось на брюхо. После чего начался небольшой пожар, но его быстро потушили и никто не пострадал. Сейчас самолет пытаются разобрать и увезти с взлетно-посадочной полосы.

Пассажиры, чей рейс задержали из-за аварийной посадки самолета в Кольцово, устроили танцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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