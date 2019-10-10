Уральца, задолжавшего больше миллиона по алиментам, отправили в тюрьму

СЕГОДНЯ 12:46 2019-10-10T12:46:21+03:00

Мужчина три года копил долги по алиментам и, в итоге, угодил в тюрьму на полгода Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Талице в тюрьму отправили местного жителя, задолжавшего по алиментам больше миллиона рублей. В мае 2016 года суд обязал его каждый месяц выплачивать деньги в размере 1/6 части всех его доходов.

- При этом, зная об этой обязанности, подсудимый мер к исполнению решения суда не принял – официально он не трудоустроился, в службу занятости по вопросу трудоустройства или постановки в качестве безработного не обращался, иной добровольной помощи своей дочери не оказывал, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

И так у него накопилось 1,2 миллиона рублей. В феврале этого года он был привлечен к административной ответственности, но и это не помогло: выводов для себя он не сделал, на путь исправления не встал, деньги не выплатил. И тогда суд решил отправить его на 6 месяцев в колонию общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU