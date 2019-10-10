Уральца, задолжавшего больше миллиона по алиментам, отправили в тюрьму
В Талице в тюрьму отправили местного жителя, задолжавшего по алиментам больше миллиона рублей. В мае 2016 года суд обязал его каждый месяц выплачивать деньги в размере 1/6 части всех его доходов.
- При этом, зная об этой обязанности, подсудимый мер к исполнению решения суда не принял – официально он не трудоустроился, в службу занятости по вопросу трудоустройства или постановки в качестве безработного не обращался, иной добровольной помощи своей дочери не оказывал, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
И так у него накопилось 1,2 миллиона рублей. В феврале этого года он был привлечен к административной ответственности, но и это не помогло: выводов для себя он не сделал, на путь исправления не встал, деньги не выплатил. И тогда суд решил отправить его на 6 месяцев в колонию общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU