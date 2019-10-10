2019-10-10T12:46:21+03:00
Общество

Уральца, задолжавшего больше миллиона по алиментам, отправили в тюрьму

Он копил неуплату с 2016 года
Мария Трапезникова
Поделиться:
Мужчина три года копил долги по алиментам и, в итоге, угодил в тюрьму на полгодаМужчина три года копил долги по алиментам и, в итоге, угодил в тюрьму на полгодаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Талице в тюрьму отправили местного жителя, задолжавшего по алиментам больше миллиона рублей. В мае 2016 года суд обязал его каждый месяц выплачивать деньги в размере 1/6 части всех его доходов.

- При этом, зная об этой обязанности, подсудимый мер к исполнению решения суда не принял – официально он не трудоустроился, в службу занятости по вопросу трудоустройства или постановки в качестве безработного не обращался, иной добровольной помощи своей дочери не оказывал, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

И так у него накопилось 1,2 миллиона рублей. В феврале этого года он был привлечен к административной ответственности, но и это не помогло: выводов для себя он не сделал, на путь исправления не встал, деньги не выплатил. И тогда суд решил отправить его на 6 месяцев в колонию общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ Лизинг предлагает желтые Volkswagen Polo для таксопарков со скидкой
Екатеринбуржец победил на международной олимпиаде по программированию
Мобильный оператор Tele2 подводит итоги программы стажировки для студентов российских вузов – Tele2 Praktik
«Приоритеты сменились»: Аркадий Чернецкий объяснил, почему станция метро «Бажовская» не нужна Екатеринбургу
Пассажиры, чьи рейсы задержали из-за аварийно севшего самолета в Кольцово, устроили бодрые танцы
«Группа ЛСР» заключила первую сделку с использованием эскроу-счета
Источник: пилот «севшего на брюхо» АН-12 забыл выпустить шасси
За неделю до аварийной посадки АН-12 в Кольцово прошли учения по эвакуации
Прямой дополнительный поезд свяжет Екатеринбург и Казань в ноябрьские праздники
В Кольцово из-за экстренной посадки военного самолета задерживаются десятки рейсов
Из-за севшего «на брюхо» в Кольцово самолета уральцев отправляют в Челябинск, Пермь и Тюмень