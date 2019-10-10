«Группа ЛСР» заключила первую сделку с использованием эскроу-счета

СЕГОДНЯ 12:21 2019-10-10T12:21:06+03:00

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«Группа ЛСР» (№2 по объемам текущего строительства в РФ) перешла на новую схему финансирования строительства многоквартирных домов — в компании состоялась первая сделка с использованием эскроу-счета. Предметом договора стала комфортная двухкомнатная квартира площадью 56 кв. м в строящемся доме жилого комплекса «Рассветный» в Екатеринбурге.

— Большинство объектов «Группы ЛСР» по-прежнему продаются по привычной для покупателя схеме долевого участия, — отметил Владимир Крицкий, генеральный директор «ЛСР. Недвижимость – Урал». — Однако наша компания не стоит на месте и постоянно расширяет ассортимент квартир. В сентябре мы открыли продажи очередного дома в популярном жилом комплексе «Рассветный» в районе ЖБИ. Как раз на этом объекте мы и начали работу по новой схеме. Разумеется, без сложностей не обошлось, поскольку это и для банков, и для нас — иное направление работы. Но мы системообразующая, надежная компания, имеем огромный опыт и готовы подстроиться под любые законодательные изменения. Начало работы по новым правилам положено!

Следует отметить, что для покупателей, приобретающих жилье по новой схеме коренным образом ничего не изменилось. Если сделка проводится без привлечения ипотечных средств, то, как и раньше, после заключения договора долевого участия с девелопером и его регистрации в Росреестре, клиент получает документы и направляется в банк. Только теперь он вносит деньги по договору не на расчетный счет «Группы ЛСР», а на специальный эскроу-счет в аккредитованном банке, который гарантирует сохранность средств. Если же покупатель приобретает недвижимость с помощью ипотечного кредита, то в банке, выдающем ипотеку, оформляется текущий счет. Далее в банке, с которым работает застройщик, открывается эскроу-счет. Затем оформляется кредитный договор, проходит сделка, регистрация, после чего кредитующая сторона перечисляет по реквизитам денежные средства на эскроу-счет.

Напомним, что законодательные изменения вступили в силу с 1 июля текущего года. Их основная суть — в логистике финансовых потоков: по новой схеме деньги дольщиков становятся доступны застройщику только после того, как дом достроен и введен в эксплуатацию, а квартиры переданы собственникам. Если упросить, можно сказать, что эскроу-счета выполняют для клиента функционал банковских депозитарных ячеек.

Для справки:

«Группа ЛСР» успешно реализует девелоперские проекты в Уральском регионе. Компания возглавляет по итогам 2018 года тройку крупнейших застройщиков Екатеринбурга. По состоянию на 1 октября 2019 года занимает первое место в ТОП-50 застройщиков Свердловской области по объемам текущего строительства. На сегодняшний день в портфеле «Группы ЛСР» в Екатеринбурге находится более 600 тысяч кв. м жилья. Это 13,5% об общего объема возводимых в регионе «квадратов». Среди наиболее известных проектов – ЖК «Мичуринский» на Широкой речке, ЖК «Рассветный» на ЖБИ, ЖК «Калиновский» на Эльмаше. География застройки продолжает расширяться: в 2017 году «Группа ЛСР» начала строительство жилых кварталов «Меридиан» в микрорайоне Академический и «Цветной бульвар» в Пионерском. В 2018 году стартовал новый проект «Восход» на ЖБИ. Компания имеет собственную производственную базу и является лидером рынка индустриального строительства. В 2016, 2017 и 2018 годах «Группа ЛСР» отмечена золотым знаком «Надежный застройщик России» (по итогам реализации Федерального некоммерческого проекта «Надежные новостройки России»).