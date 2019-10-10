2019-10-10T12:20:50+03:00
Происшествия

Источник: пилот «севшего на брюхо» АН-12 забыл выпустить шасси

Такую версию выдвинули в аэропорту Кольцово
Олег Галимов
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Самолет АН-12 был выпущен в 1968 годуСамолет АН-12 был выпущен в 1968 годуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге совершил экстренную посадку самолет Минобороны АН-12. Борт «сел на брюхо» из-за невыпущенного шасси. Источник «КП» в аэропорту Кольцово выдвинул версию о том, что пилот воздушного судна забыл выпустить шасси.

- Пилот не выпустил шасси, но это заметили диспетчеры Кольцово. Борт был проинформирован о внештатной ситуации, но проигнорировал сообщения с земли, - отмечает источник.

Сейчас самолет готовят отбуксировать в ангар. Добавим, что из-за аварийно посадки АН-12 гражданские самолеты отправили на посадку в другие города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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