2019-10-10T11:57:27+03:00
Происшествия

За неделю до аварийной посадки АН-12 в Кольцово прошли учения по эвакуации

Надеемся, что им помогла недавняя тренировка
Олег Галимов
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Фото: пресс-служба КольцовоФото: пресс-служба Кольцово
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Сегодня главной новостью дня стала аварийная посадка военно-транспортного самолета АН-12 в аэропорту Кольцово. А на прошлой неделе там же состоялись учения службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов, а также службы наземного обслуживания. Они тренировались эвакуировать самолет в условиях аварийной посадки.

- Друзья, еще древние говорили: «упражнения рождают мастерство». В Кольцово эту мудрость помнят. Задачей служб аэропорта стала отработка действий по эвакуации воздушного судна с летного поля аэродрома для скорейшего восстановления работы авиаузла после аварийной посадки самолета, - рассказывали в пресс-службе аэропорта.

Для того, чтобы поднять железную птицу, на поле пригнали спецтехнику, после чего отбуксировали его на место стоянки. В итоге, тренировка прошла успешно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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