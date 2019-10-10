Прямой дополнительный поезд свяжет Екатеринбург и Казань в ноябрьские праздники

СЕГОДНЯ 11:50 2019-10-10T11:50:54+03:00

В 2019 году осенние «длинные выходные», приуроченные к общероссийским праздникам, приходятся на период со 2 по 4 ноября

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В 2019 году осенние «длинные выходные», приуроченные к общероссийским праздникам, приходятся на период со 2 по 4 ноября. На эти даты на Свердловской железной дороге назначен дополнительный поезд от Екатеринбурга до Казани и обратно. Согласно статистике, в прошлом году именно это направление пользовалось наибольшей популярностью у уральцев в ноябрьские праздники.

Поезд №291/292 сообщением Екатеринбург – Казань отправится из уральской столицы 1 ноября в 21:20 (здесь и далее время местное) и прибудет в Казань 2 ноября в 10:05. Обратно из столицы Татарстана поезд отправится 4 ноября в 16:47 и прибудет в Екатеринбург 5 ноября в 09:52.

В целом по стране в период ноябрьских праздников АО «Федеральная пассажирская компания» (дочернее общество ОАО «РЖД») назначило более 200 дополнительных поездов дальнего следования по наиболее востребованным маршрутам. Дополнительные составы отправятся из Москвы в Санкт-Петербург, Брянск, Старый Оскол, Чебоксары, Казань, Саранск, Рыбинск, Пензу, Белгород, Ульяновск, Ижевск, Кинешму, Оренбург, Вологду. Из Санкт-Петербурга назначены рейсы в Самару, Ярославль, Кострому, Архангельск, Смоленск, Киров, Орел, Курск. Также дополнительные поезда будут курсировать на маршрутах Архангельск – Карпогоры, Ростов – Кисловодск и Ростов-на-Дону – Адлер.

В случае увеличения спроса могут быть назначены дополнительные рейсы, либо увеличено число вагонов в регулярных поездах.

Приобрести билеты на поезда дальнего следования можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

ИСТОЧНИК KP.RU