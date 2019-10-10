2019-10-10T11:28:37+03:00
Происшествия

Проезжал прямо через пути: под Екатеринбургом поезд переехал байкера

Машинист пытался экстренно затормозить, но было уже поздно
Мария Трапезникова
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Под Екатеринбургом поезд переехал байкера, который переезжал прямо через путиПод Екатеринбургом поезд переехал байкера, который переезжал прямо через путиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Накануне вечером, около 17:50, на 6-ом пикете 82 километра перегона «Сама – Лангур» путеизмерительный поезд насмерть сбил 32-летнего байкера, который переезжал через пути на мотоцикле.

- По предварительным данным, машинист, заметив мужчину с мотоциклом, подал звуковые сигналы и резко затормозил, но ввиду близкого расстояния избежать наезда не удалось, - сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР по Свердловской области.

Работники локомотивной бригады как можно скорее постарались доставить молодого человека к медикам, но спасти его не удалось – от полученных травм он скончался.

Сейчас с ситуацией разбирается Следственный комитет . Назначена судмэдэкспертиза, чтобы установить точную причину смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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