Появилось видео с места жесткой посадки военного самолета в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 11:18 2019-10-10T11:18:50+03:00

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В распоряжении «КП-Екатеринбург» появилось фото и видео с места жесткой посадки военного борта Ан-12 в аэропорту «Кольцово». ЧП произошло в четверг в 11:12 по местному времени.

Предварительной причиной аварии стал невыход шасси на борту. Сразу после этого все вылеты и посадки в главной воздушной гавани Среднего Урала были временно прекращены.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/736975" frameborder="0"></iframe> Военный самолет в Кольцово.Жесткая посадкаЕвгений Стоянов

На борту военного воздушного судна находились 20 человек, в том числе 6 членов экипажа. Никто из них не пострадал. Самолеты, которые должны были по расписанию приземлиться в «Кольцово» после 11 часов утра, пока направляют в соседние региональные столицы.

Отметим, что вторая взлетная полоса в «Кольцово» также закрыта, ее ремонтируют. Сейчас поврежденное судно убирают с полосы.

ИСТОЧНИК KP.RU