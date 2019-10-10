2019-10-10T11:18:50+03:00
Происшествия

Появилось видео с места жесткой посадки военного самолета в Екатеринбурге

Из-за этого «Кольцово» приостановило работу
Лев ИСТОМИН
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Самолет убирают с полосыСамолет убирают с полосыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В распоряжении «КП-Екатеринбург» появилось фото и видео с места жесткой посадки военного борта Ан-12 в аэропорту «Кольцово». ЧП произошло в четверг в 11:12 по местному времени.

Предварительной причиной аварии стал невыход шасси на борту. Сразу после этого все вылеты и посадки в главной воздушной гавани Среднего Урала были временно прекращены.

Военный самолет в Кольцово.Жесткая посадкаЕвгений Стоянов

На борту военного воздушного судна находились 20 человек, в том числе 6 членов экипажа. Никто из них не пострадал. Самолеты, которые должны были по расписанию приземлиться в «Кольцово» после 11 часов утра, пока направляют в соседние региональные столицы.

Отметим, что вторая взлетная полоса в «Кольцово» также закрыта, ее ремонтируют. Сейчас поврежденное судно убирают с полосы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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