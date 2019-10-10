2019-10-10T11:01:25+03:00
Общество

Разбивались со скал и тонули в песках: гонщики из Екатеринбурга везут домой награды с Кубка мира

Там накануне завершился этап Кубка мира по ралли-рейдам
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба мэрии ЕкатеринбургаФото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга
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Накануне в Марокко завершился самый престижный этап Кубка мира по ралли-рейдам. В турнире приняли участие сразу три свердловских экипажа – эта гонка стала самой напряженной за все года.

- Моментами Ралли Марокко был похож на блокбастер. Спортсмены разбивались со скал, тонули в песках, были серьезные травмы с эвакуацией вертолетом, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. – До финала добрались только самые стойкие и опытные спортсмены.

Два гонщика из Екатеринбурга, Сергей Карякин и Александр Доросинский, везут домой серебро и бронзу. Первое место занял бразильский гонщик Рейналду Вареле.

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

- Они вошли в десятку быстрейших экипажей в общем зачете гонки. Карякин показал восьмой результат, а Доросинский стал десятым, - добавили в мэрии.

Сергей Карякин по ходу заключительного этапа на финишепоказывал лучшее время. Но спустя два часа выяснилось, что команда бразильца подала протест, который был удовлетворен судьями.

- По времени мы первые, по приборам мы тоже первые, но по результатам, написанным руками маршалов на бумаге, у нас второе место. Почему? Это спорная ситуация, и я не согласен с решением спортивных комиссаров, - отметил спортсмен.

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Всего за пять дней гонки участники преодолели свыше 1,6 тысяч километров. Впереди наших гонщиков ожидает Дакар, который состоится уже в январе 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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